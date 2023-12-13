На абонентах "Киевстар" пытаются наживиться мошенники.
Об этом предупреждает МВД в Телеграмм.
Сообщается, что злоумышленники с помощью фейковых ботов якобы оператора связи Kyivstar распространяют фишинговые ссылки.
Фейковые ссылки касаются якобы компенсации и информирования о сроках возобновления работы сервисов "Киевстар".
В МВД добавили, что абоненту "Киевстар" предлагают перейти по ссылке и зарегистрироваться для того чтобы получить "компенсацию.
Таким образом злоумышленники получают доступ к личным страницам в социальных сетях, онлайн-банкингу.
Для того чтобы уберечь себя, клиентам "Киевстар" советуют доверяйте проверенной информации на официальных страницах компании.
Не стоит переходить по непонятным и подозрительным ссылкам, тем более, не нужно отправлять номера телефонов и личные данные.
"Будьте бдительны и не дайте себя обмануть", - предостерегают в МВД.
Напомним, абоненты «Киевстар» на странице компании в Facebook жалуются, что уже вторые сутки без связи.
В свою очередь, «Киевстар» сообщил приблизительные сроки возвращения связи, в компании информируют, что специалисты компании работают над восстановлением других услуг и сделают все возможное, чтобы окончательно завершить эту работу в течение 13 декабря 2023 года.
В «Киевстаре» также добавили, что возобновление сервисов может происходить постепенно, о чем будут сообщать дополнительно.
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