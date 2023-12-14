В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал детальный рецепт блюда в обновленном варианте. Вместо множества меленьких голубцов, "Мастер Шеф" предложил сделать один огромный суперголубец с перчинкой.

Ингредиенты:

Одна большая капуста

500 г фарша (говяжьего, свиного или смешанного)

Одна измельченная луковица

100 г вареного риса

Одно яйцо

Соль и перец, специи по вкусу

Соус:

Кетчуп - 3 ст. л.

Горчица - 1 ст. л.

Мед - 1 ст. л.

Желток - 1 шт.

Инструкции:

Подготовка капусты:

Очистите внешние слои капусты и отварите их в подсоленной воде до мягкости. Оставьте остывать, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Подготовка начинки:

Смешайте фарш с измельченным луком, вареным рисом, яйцом, солью, перцем и специями. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

Сбор рулета:

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, выложите шесть листьев капусты на пленку, слегка перекрывая их.

Равномерно распределите мясную начинку сверху листьев капусты.

Формирование рулета:

Сверните капусту, образуя рулет, и осторожно переложите его в форму для запекания, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Приготовление соуса:

В миске смешайте кетчуп, горчицу, мед и желток. Этот соус будет использоваться для обмазывания рулета.

Запекание:

Выпекайте при температуре 200 °C в течение 40 минут, прикрыв крышкой или фольгой.

Затем снимите фольгу, обмажьте рулет приготовленным соусом из яичного желтка и продолжайте выпекать еще 20 минут или до золотистой корки.

Подача:

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, выньте рулет из духовки, нарежьте на порционные кусочки и подавайте горячим. Можно украсить зеленью или подать с любимым соусом.

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