В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал детальный рецепт блюда в обновленном варианте. Вместо множества меленьких голубцов, "Мастер Шеф" предложил сделать один огромный суперголубец с перчинкой.
Ингредиенты:
- Одна большая капуста
- 500 г фарша (говяжьего, свиного или смешанного)
- Одна измельченная луковица
- 100 г вареного риса
- Одно яйцо
- Соль и перец, специи по вкусу
Соус:
- Кетчуп - 3 ст. л.
- Горчица - 1 ст. л.
- Мед - 1 ст. л.
- Желток - 1 шт.
Инструкции:
Подготовка капусты:
Очистите внешние слои капусты и отварите их в подсоленной воде до мягкости. Оставьте остывать, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Подготовка начинки:
Смешайте фарш с измельченным луком, вареным рисом, яйцом, солью, перцем и специями. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
Сбор рулета:
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, выложите шесть листьев капусты на пленку, слегка перекрывая их.
Равномерно распределите мясную начинку сверху листьев капусты.
Формирование рулета:
Сверните капусту, образуя рулет, и осторожно переложите его в форму для запекания, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Приготовление соуса:
В миске смешайте кетчуп, горчицу, мед и желток. Этот соус будет использоваться для обмазывания рулета.
Запекание:
Выпекайте при температуре 200 °C в течение 40 минут, прикрыв крышкой или фольгой.
Затем снимите фольгу, обмажьте рулет приготовленным соусом из яичного желтка и продолжайте выпекать еще 20 минут или до золотистой корки.
Подача:
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, выньте рулет из духовки, нарежьте на порционные кусочки и подавайте горячим. Можно украсить зеленью или подать с любимым соусом.
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