Звезда нового сезона «Мастер Шеф» Ольга Рябенко на своей странице в Instagram показала, как приготовить идеальный гуакамоле за 5 минут.

"Если вы еще не знакомы с этим невероятно вкусным мексиканским соусом — этот рецепт для вас 😉 Он готовится очень быстро и из минимального количества ингредиентов", – советует звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

Для этого рецепта участница "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты: ⠀

спелое авокадо – 2 шт.

лук синий – ½ шт.

лимонный сок – 1-2 ч. л.

филе очищенных помидоров – 100 г

соль, перец чили – по вкусу

кинза – ¼ пучка (можно заменить другой зеленью)

оливковое масло – 1 ст. л.

Сначала звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко чистит авокадо (разрезает плод пополам, убирает косточку и ложкой достает мякоть), вилкой давит его в миске и сразу добавляет лимонный сок, чтобы масса не начала темнеть.

Лук, помидор и зелень мелко нарезаем и смешиваем с авокадо. Добавляем к соусу оливковое масло и доводим гуакамоле до вкуса солью и перцем чили. Если не любите остренькое, то чили можно вообще не добавлять, а лишь немного молотого черного перца.

"Подают обычно с чипсами начос. Можно выкладывать на брускеты, тако, тортилью, лаваш или даже заправлять спагетти и равиоли 🔥", – добавила звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

Последние новости Украины:

Победитель "Мастер Шеф" дал рецепт самого вкуснейшего стейка без мяса.

Также сообщалось, что Хименес-Браво из "Мастар Шеф" дал рецепт томатного супа.

Кроме того, Politeka.net писала, что судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская подсказала, какая тыква испортит блюдо.