Звезда нового сезона «Мастер Шеф» Ольга Рябенко на своей странице в Instagram показала, как приготовить идеальный гуакамоле за 5 минут.
"Если вы еще не знакомы с этим невероятно вкусным мексиканским соусом — этот рецепт для вас 😉 Он готовится очень быстро и из минимального количества ингредиентов", – советует звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.
Для этого рецепта участница "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты: ⠀
- спелое авокадо – 2 шт.
- лук синий – ½ шт.
- лимонный сок – 1-2 ч. л.
- филе очищенных помидоров – 100 г
- соль, перец чили – по вкусу
- кинза – ¼ пучка (можно заменить другой зеленью)
- оливковое масло – 1 ст. л.
Сначала звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко чистит авокадо (разрезает плод пополам, убирает косточку и ложкой достает мякоть), вилкой давит его в миске и сразу добавляет лимонный сок, чтобы масса не начала темнеть.
Лук, помидор и зелень мелко нарезаем и смешиваем с авокадо. Добавляем к соусу оливковое масло и доводим гуакамоле до вкуса солью и перцем чили. Если не любите остренькое, то чили можно вообще не добавлять, а лишь немного молотого черного перца.
"Подают обычно с чипсами начос. Можно выкладывать на брускеты, тако, тортилью, лаваш или даже заправлять спагетти и равиоли 🔥", – добавила звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.
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