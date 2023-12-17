Морковь по-корейски очень популярна закуска, которую можно подавать и на ужин, и на обед, и на праздничный стол.

Рецептов приготовления моркови по-корейски есть множество, пишет Politeka.net.

Известный шеф-повар Андрей Клюс поделился хитростью, которая сделает морковь по-корейски еще вкуснее по любому рецепту.

Так, Андрей Клюс советует залить уже нарезанную морковь кипятком.

«Если морковь у вас сухая, ее нужно опустили на 30-40 секунд в кипящую воду, достать и процидить через сито», - поделился Андрей Клюс на своем YouTube-канале хитростью по приготовлению моркови по-корейски.

Шеф-повар отметил, что за эти 30-40 секунд морковь не сварится, но наберется сочности.

Слив воду из моркови, Андрей Клюс также советует оставить две-три столовые ложки этой жидкости.

Ее можно будет добавить в маринад к моркови по-корейски.

Морковь по-корейски.

Еще одна хитрость от шеф-повара – соус Ворчестер.

«Он придаст небольшую копченость. Вы также можете добавить. Мне он просто очень нравится», - посоветовал Клюс, что добавить в морковь по-корейски для более насыщенного вкуса.

Отметим, что морковь по-корейски к традиционной корейской кухне не имеет никакого отношения.

Традиционное ключевое блюдо корейской кухни – кимчи (кимча, кимчхи), которое делается из капусты. Но в условиях депортации корейцы в СССР из-за дефицита пекинской капусты стали делать по подобной технологии салат из моркови. Так и возникла "морковь по-корейски".

Единого рецепта моркови по-корейски не существует, так что у каждой хозяйки он свой.

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