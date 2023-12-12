Морковь по-корейски должна быть не только вкусной, а сочной, хрустящей, ароматной и остренькой.

Рецептом вкусной моркови по-корейски поделился известный шеф-повар Андрей Клюс, пишет Politeka.net.

Повар отметил, что это проверенный рецепт моркови по-корейскию

Для приготовления морковки по-крейски требуются следующие ингредиенты: 1кг. моркови, 5-6 столовых ложек 9% уксуса, 2 чайные ложки соли, 6 столовых ложки сахара, 1 столовая ложка горчицы, а также специи по 1 чайной ложке: карри, чили хлопья, паприка копченая, чеснок сухой, перец черный, базилик , сушеный томат, а еще 200 грамм подсолнечного масла, 1 головка свежего чеснока.

«Очень крутой и интересный рецепт, которого вы так давно ждали», - отметил Клюс на своем YouTube-канале перед приготовлением моркови по-корейски.

Шеф-повар отметил, что в этом рецепте нет ничего сложного, но есть «фишечки», которые помогают сделать ее действительно очень вкусной.

Морковь нарезаем с помощью терки, которую еще называют "экономкой".

«Стоит 10 или 15 гривен», - отметил Андрей Клюс, шинкуя морковь в стружку, «не хуже, чем в магазине».

Шеф-повар также поделился советом: если морковь у вас сухая, ее надо опустить на 30-40 секунд в кипящую воду, достать и процедить через сито.

"За эти 30-40 секунд морковь не сварится", но она наберется сочности".

Андрей Клюс просто залил кипятком уже пошинкованную морковь.

Далее берем вилку, перемешиваем и все – воду можно сливать. Но главный момент – оставляем две-три столовых ложки этой жидкости, чтобы потом дозаправить морковь по-корейски.

Следующий шаг – начинаем мариновать. Один из компонентов маринада для приготовления морковки по-корейски – это горячее масло. Но оно не должна кипеть.

«Масло может чуть-чуть начать дымить и это будет сигнал к тому, что оно готово», - рассказал шеф-повар, наливая масло в небольшую кастрюлю и ставя на плиту.

Морковь по-корейски, проверенный рецепт.

Также Андрей Клюс поделился еще одним советом – если морковь по-корейски планируете хранить долгий период времени, масло греть не надо. Но если ее планируется съесть в следующие три-четыре дня, его необходимо нагреть.

Далее берем специи и пересыпаем в морковь.

«Я взял еще соус Ворчестер, он придаст небольшую копченость. Вы также можете добавить. Мне он просто очень нравится», - отметил Клюс, готовя морковку по-корейски.

Далее шеф-повар добавил обычную горчицу и соевый соус, и снял с плиты масло, которое уже начало дымить.

Затем шеф-повар взял шесть столовых ложек уксуса и добавил в них шесть столовых ложек сахара, перемешал и добавил в морковь со специями и горчицей.

Морковь по-корейски, проверенный рецепт.

Затем Андрей Клюс добавил в морковь две-три столовых ложки воды, которой заливал овощ в начале приготовления, перемешал все и добавил масло.

«Все, по факту эта морковь уже готова. Но не хватает главного компонента – это чеснок», - отметил Андрей Клюс, комментируя ход приготовления моркови по-корейски.

Целую головку чеснока повар натер в морковь на терке.

Для максимально идеального вкуса морковь по-корейски следует оставить в холодильнике на ночь.

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