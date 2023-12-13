Известная актриса и телеведущая Ольга Сумская предложила рецепт очень быстрого и вкусного завтрака, который наполнит энергией и хорошим настроением.

Ольга Сумская для приготовления быстрого завтрака по этому рецепту предлагает взять следующие ингредиенты: бекон - 100 г, молоко - 50 мл, яйца - 3 шт, петрушка - по вкусу, а также соль и перец по вкусу.

«Очень быстрый и вкусный завтрак», - отметила Ольга Сумская в эфире программы «Вкус Дня», в которой и рассказала о рецепте блюда Омлет с беконом.

Сумская отметила, что рецепт очень простой.

Сначала необходимо объединить молоко, яйца, соль и перец.

«В нашей семье омлет готовится три-четыре раза в неделю», – рассказала Ольга Сумская.

Актриса отметила, что сильно взбивать яйца и молоко не нужно – на поверхности смеси не должно быть пузырьков.

Следующий шаг – режем бекон на тоненькие ломтики и выкладываем на горячую сковороду.

«Сковороду ничем не смазываем. Нам достаточно жира из бекона», – посоветовала Ольга Сумская во время приготовления Омлета.

Бекон поджариваем с обеих сторон, чтобы он был с ароматной и яркой корочкой. Сверху заливаем яично-молочной смесью.

«Желательно накрыть крышкой», - отметила Ольга Сумская, жаря омлет.

Пока жарится омлет, нарезаем зелень.

Поджаренный омлет выкладываем на тарелку и посыпаем зеленью.

Вот и все, вкусный и быстрый завтрак готов!

Отметим, куриные яйца – это источник биологически активных компонентов, необходимых для человека. Из витаминов можно выделить витамины А, В, B6, D и Е, фолиевую кислоту (витамин В9). Минеральный состав в яйцах представлен железом, калием, кальцием, фосфором, медью.

Рекомендуется употреблять по 2 яйца в день – как в виде омлета, так и вареные.

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