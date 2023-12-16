В этом году Украина полностью перешла на новый календарь, согласно которому Рождество отмечается 25 декабря, Маланка и Щедрый вечер отмечаются 31 декабря, а Крещение приходится на 6 января.

Теперь зимние праздники будут отмечать в следующие дни:

Сочельник – 24 декабря (ранее 6 января). В этот день обычай украшать дом полотенцами и соломенными паучками. В течение всего дня верующие отказываются от еды до восхода первой звезды, извещающей о рождении Иисуса Христа, после чего на стол подают 12 блюд.

Рождество – 25 декабря (ранее 7 января). Празднование рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Это самый важный христианский праздник. В этот день важно посетить праздничную службу в церкви.

Щедрый вечер – 31 декабря (ранее 13 января). Это вечер перед Новым годом, когда готовят праздничные блюда и молятся Богу о желании. В этот день также водят "козу" и щедруют.

Новый год – 31 декабря. Календарный праздник, который празднуют многие народы мира. В этот день отмечается начало нового календарного рока, готовят праздничный стол и устраивают развлечения.

Василия Великого – 1 января. На праздник Василия обычно засевают дома – зерно символизирует новую жизнь и достаток. После засевальников зерно отдают птицам, преимущественно курицам, чтобы они хорошо несли яйца.

Крещение – 6 января (ранее 19 января). Это праздник, который чествует крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Верующие посещают утреннюю службу в церкви, а затем трижды погружаются в освященную прорубь, вырезанную в форме креста.

Сретение – 2 февраля. Это последний из рождественско-новогодних праздников, который является одним из самых больших в христианстве. В этот день в церквях освящают встречную воду и громницу, которую зажигают во время непогоды.

В 2023-2024 году праздничные дни включают 30 и 31 декабря, а также 6 и 7 января. Работодатели могут предоставлять дополнительные выходные на праздничные дни, но важно учитывать, что во время военного положения праздничные дни остаются невыходными и не переносятся на следующий рабочий день.

Отметим, что с 1 сентября 2023 Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) перешли на новоюлианский календарь. Это изменение привело к более раннему наступлению важных религиозных событий, в частности Рождества Христова, которое ожидается в декабре.

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