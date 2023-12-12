В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить вкусную закуску с лавашом, на которую не придется тратить много средств и времени. По словам "Мастер Шефа" Хименес-Браво, закуску лучше готовить с добавлением зелени, так блюдо будет более насыщенным.

Ингредиенты:

150 г творога

150 г сулугуни

10 г укропа, мелко нарубленного

10 г петрушки, мелко нарубленной

4 листа лаваша

4 г соли

3 г черного перца

Инструкции:

Приготовление начинки:

В глубокой миске смешайте творог и тертый сулугуни.

Добавьте мелко нарубленный укроп и петрушку.

Посолите и поперчите по вкусу, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы обеспечить равномерное распределение вкуса.

Подготовка лаваша:

Разрежьте каждый лист лаваша вдоль, чтобы получить две равные части.

Формирование закусок:

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, равномерно распределите приготовленную начинку по одной стороне каждого листа лаваша, формируя треугольники.

Заверните лаваш так, чтобы начинка была полностью закрыта.

Обжаривание:

Нагрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного масла.

Обжаривайте закуски с обеих сторон до золотистой корки.

Подача:

Выложите закуски на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Подавайте теплыми и нарезанными на порционные кусочки.

Таким образом, вы создадите вкусную закуску, которая сочетает в себе нежный творог, сырную ароматность сулугуни и свежесть зелени, завернутую в хрустящий лаваш, рассказал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Последние новости Украины:

Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.

Хименес-Браво раскрыл рецепт сладкой курицы с соусом.

Заделки "Мастер Шеф": чего никогда не показывают зрителям и кто живет с Эктором.