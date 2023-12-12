В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить вкусную закуску с лавашом, на которую не придется тратить много средств и времени. По словам "Мастер Шефа" Хименес-Браво, закуску лучше готовить с добавлением зелени, так блюдо будет более насыщенным.
Ингредиенты:
- 150 г творога
- 150 г сулугуни
- 10 г укропа, мелко нарубленного
- 10 г петрушки, мелко нарубленной
- 4 листа лаваша
- 4 г соли
- 3 г черного перца
Инструкции:
Приготовление начинки:
В глубокой миске смешайте творог и тертый сулугуни.
Добавьте мелко нарубленный укроп и петрушку.
Посолите и поперчите по вкусу, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы обеспечить равномерное распределение вкуса.
Подготовка лаваша:
Разрежьте каждый лист лаваша вдоль, чтобы получить две равные части.
Формирование закусок:
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, равномерно распределите приготовленную начинку по одной стороне каждого листа лаваша, формируя треугольники.
Заверните лаваш так, чтобы начинка была полностью закрыта.
Обжаривание:
Нагрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного масла.
Обжаривайте закуски с обеих сторон до золотистой корки.
Подача:
Выложите закуски на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
Подавайте теплыми и нарезанными на порционные кусочки.
Таким образом, вы создадите вкусную закуску, которая сочетает в себе нежный творог, сырную ароматность сулугуни и свежесть зелени, завернутую в хрустящий лаваш, рассказал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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