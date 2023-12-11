В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить томатный суп папа аль помидоро. "Мастер Шеф" подметил также, что найти сочные помидоры проще летом, так как нужны сочные и мясистые овощи, тем не менее, приготовить блюдо все же можно.
Ингредиенты:
- Лук – 80 г
- Помидоры – 300 г
- Чеснок – 20 г
- Базилик – 10 г
- Соль
- Перец
- Оливковое масло – 20 мл
- Хлеб – 50–100 г
Инструкции:
Подготовка ингредиентов:
Лук мелко нарезать.
Помидоры порезать крупными кусками.
Чеснок измельчить, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Приготовление основы:
В глубокой сковороде разогреть оливковое масло на слабом огне.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказывает, далее надо добавить нашинкованный лук, помидоры, чеснок и базилик. Обжаривать до мягкости на слабом огне.
Протушивание ингредиентов:
Посолить и поперчить по вкусу.
Протушить ингредиенты до получения насыщенного вкуса, обеспечивая сочность и мясистость томатов, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Добавление хлеба:
В смесь добавить кусочки хлеба.
Взбить ингредиенты до получения однородной массы.
Подача:
Подавать суп горячим, посыпанным свежим базиликом или крошкой хлеба, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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