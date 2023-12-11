В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить томатный суп папа аль помидоро. "Мастер Шеф" подметил также, что найти сочные помидоры проще летом, так как нужны сочные и мясистые овощи, тем не менее, приготовить блюдо все же можно.

Ингредиенты:

Лук – 80 г

Помидоры – 300 г

Чеснок – 20 г

Базилик – 10 г

Соль

Перец

Оливковое масло – 20 мл

Хлеб – 50–100 г

Инструкции:

Подготовка ингредиентов:

Лук мелко нарезать.

Помидоры порезать крупными кусками.

Чеснок измельчить, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Приготовление основы:

В глубокой сковороде разогреть оливковое масло на слабом огне.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказывает, далее надо добавить нашинкованный лук, помидоры, чеснок и базилик. Обжаривать до мягкости на слабом огне.

Протушивание ингредиентов:

Посолить и поперчить по вкусу.

Протушить ингредиенты до получения насыщенного вкуса, обеспечивая сочность и мясистость томатов, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Добавление хлеба:

В смесь добавить кусочки хлеба.

Взбить ингредиенты до получения однородной массы.

Подача:

Подавать суп горячим, посыпанным свежим базиликом или крошкой хлеба, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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