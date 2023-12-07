Звезда нового сезона «Мастер Шеф» Ольга Рябенко на своей странице в Instagram показала, как приготовить рыбу гравлакс.

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"Это блюдо скандинавской кухни 🇸🇪 Деликатес, для которого подойдет любая красная рыбка. Гравлакс – означает «закопанный». Именно так хранили щедро посоленную рыбу в древности, когда не было холодильников", – пишет звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

Для этого рецепта участница "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты: ⠀

• Красная рыба – 1 кг

• Соль – 3 ст. л.

• Сахар — 1 ст. л.

• Водка - 20 мл

• Укроп - 10 г

• Петрушка - 10 г

• Хрен - 25 г

• Лимонный сок - 20 г

• Свекла (большая) - 1 шт.

• Малина – 100 г

Сначала звезда "Мастер Шеф" зачищает филе рыбы и удаляет косточки. Укроп и петрушку нарезаем, свеклу натираем на крупной терке. Смешиваем измельченную зелень и свеклу, соль, сахар, водку, хрен, лимонный сок, малину – хорошо все разминаем и перемешиваем.

На дно посудины выкладываем половину маринада, затем филе рыбы и сверху накрываем его второй половиной маринада. Сверху можно положить какой-нибудь груз.

Отправляем рыбку в холодильник на ночь (приблизительно на 8 часов). Если хотите, чтобы рыба промариновалась быстрее, то не ставьте ее в холодильник, а оставьте при комнатной температуре на 4-5 часов.

Звезда "Мастер Шеф" добавила, что к гравлаксу особенно хорошо подходит мусс из сметаны, для приготовления которого смешиваем следующие ингредиенты:

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• Сметана — 150 г

• Хрен — 15 г

• Зеленый лук — 10 г

• Соль — 2 г

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