Звезда нового сезона «Мастер Шеф» Ольга Рябенко на своей странице в Instagram показала, как приготовить рыбу гравлакс.
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"Это блюдо скандинавской кухни 🇸🇪 Деликатес, для которого подойдет любая красная рыбка. Гравлакс – означает «закопанный». Именно так хранили щедро посоленную рыбу в древности, когда не было холодильников", – пишет звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.
Для этого рецепта участница "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты: ⠀
• Красная рыба – 1 кг
• Соль – 3 ст. л.
• Сахар — 1 ст. л.
• Водка - 20 мл
• Укроп - 10 г
• Петрушка - 10 г
• Хрен - 25 г
• Лимонный сок - 20 г
• Свекла (большая) - 1 шт.
• Малина – 100 г
Сначала звезда "Мастер Шеф" зачищает филе рыбы и удаляет косточки. Укроп и петрушку нарезаем, свеклу натираем на крупной терке. Смешиваем измельченную зелень и свеклу, соль, сахар, водку, хрен, лимонный сок, малину – хорошо все разминаем и перемешиваем.
На дно посудины выкладываем половину маринада, затем филе рыбы и сверху накрываем его второй половиной маринада. Сверху можно положить какой-нибудь груз.
Отправляем рыбку в холодильник на ночь (приблизительно на 8 часов). Если хотите, чтобы рыба промариновалась быстрее, то не ставьте ее в холодильник, а оставьте при комнатной температуре на 4-5 часов.
Звезда "Мастер Шеф" добавила, что к гравлаксу особенно хорошо подходит мусс из сметаны, для приготовления которого смешиваем следующие ингредиенты:
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• Сметана — 150 г
• Хрен — 15 г
• Зеленый лук — 10 г
• Соль — 2 г
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