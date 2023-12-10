Приготовить Оливье можно еще вкуснее и оригинальнее благодаря некоторым хитростям и интересным ингредиентам.

К чему только не прибегают хозяйки, чтобы приготовить Оливье еще более интересным и насыщенным.

В некоторых рецептах Оливье можно даже встретить совет сначала порезать овощи, а потом отварить. Но этого делать нельзя!

«Во время такого приготовления продукты теряют свои полезные вещества и вкусовые качества», – говорит известный телеведущий Руслан Сеничкин.

Более того, очень важно не переварить картошку.

«Если вы так сделаете, ваш Оливье превратится в кашу», - рассказал ведущий в программе «Сніданок з 1+1».

Итак, режем три отварных или запеченных картофелины, две моркови, три вареных яйца и добавляем в глубокую тарелку.

Далее режем зеленый лук и тоже добавляем в миску. Следующий шаг – нарезаем два мариновых огурца.

«Лучше всего в Оливье будут смаковать именно маринованные огурцы», - рассказал Сеничкин о ходе приготовления Оливье.

Для того чтобы Оливье получился «супервитаминизированным», ведущий советует добавить особый ингредиент – сельдерей. Мелко нарезаем и добавляем в миску ко всем овощам.

"А сладкую кислинку нам дадут яблоки", - говорит Сеничкин, готовя Оливье по оригинальному рецепту.

В качестве мяса телеведущий выбрал не докторскую колбасу и не вареную курятину, а телятину.

«Если хотите – запекайте, но салат получится более сухим. Лучше ее отварить», – советует Руслан Сеничкин, взяв для Оливье 200 г телятины.

Порезанную телятину тоже добавляем в миску, туда отправляем свежий размороженный зеленый горошек, а также консервированный.

Заправляем оливье и перемешиваем. Последний штрих – добавляем перепелиное яйцо.

Оливье с телятиной имеет грандиозный вкус и, без сомнения, понравится всем.

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