Судья "Мастер Шеф" и известный ресторатор Эктор Хименес-Браво продемонстрировал завтрак, который наполнит силой и энергией.

Эктор Хименес-Браво, конечно, любит вкусно поесть, но следит за своим питанием, пишет Politeka.net.

Судья «Мастер Шеф» признавался, что его плотный график и отсутствие заботы о себе привели к ухудшению здоровья.

«Я много работал и не уделял времени себе, и со временем у меня начались серьезные проблемы со здоровьем, поэтому мой врач сказал: «Или ты останавливаешься и что-то меняешь, или будет только хуже». В мозг не поступало достаточное количество кислорода», – рассказывал Эктор Хименес-Браво.

Тело судьи «Мастер Шеф» было нездоровым:

«У меня было ожирение. Я не догадывался, был как все. Весил я 82 кг. Это вроде бы не много, но это были не мышцы, это был жир».

Тогда Эктор Хименес-Браво взялся за свое здоровье – в его жизни появились спорт и правильное питание.

Так, судья Мастер Шеф показал на своей странице в Инстаграм, из чего состоит его завтрак.

Это гречка, котлеты из индейки и немного салата.

Эктор Хименес-Браво признается, что раньше ненавидел гречку, а теперь не может без нее жить.

«Украинизировался», – шутит Эктор Хименес-Браво.

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