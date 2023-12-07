Украина активно усиливает свою систему противовоздушной обороны (ПВО), однако пока еще существует недостаточное покрытие воздушного пространства от вражеских угроз. Об этом сообщил военный аналитик Александр Коваленко, подчеркнув, что стране не хватает достаточного числа зенитных ракетных комплексов для полного закрытия неба.

"Российские силы стремятся избегать зон, где высок риск сбития беспилотников и ракет. Они также стараются определить места, где могут быть размещены мобильные огневые группы. Сложность полного закрытия воздушного пространства над Украиной обусловлена ее обширной территорией.

Украине необходимы средства противостояния воздушным угрозам всех уровней – от средств малого и среднего радиуса действия до средств большого радиуса действия" - делится эксперт.

В городах-миллионниках Украины в настоящее время действуют первые два уровня ПВО – средства малого и среднего радиуса действия. Однако недостающим компонентом является возможность перехвата баллистических или гиперзвуковых ракет.

Также он высказался, в ближайшей перспективе Силы обороны переходят к новому формату ведения войны, и украинскому населению следует готовиться к этому. В условиях нехватки и несвоевременного поступления поддержки от союзников основной задачей становится не удержание каждого куска земли или освобождение новых территорий, а скорее уничтожение человеческого и технического ресурса россии.

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