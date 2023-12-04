Об изменившихся планах оккупантов предупредил политический и военный аналитик, бывший командир штурмовой роты батальона «Айдар», директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

«На март 2024-го у их военных никаких иллюзий нет. У них нет ресурса, ни человеческого, ни железа, чтобы ходить на Киев. Но они собираются этот ресурс за 2024 год собрать. И надеются, что они за это время окончательно расшатают Запад и в 2025-м мы останемся без помощи», - предупредил Дикий в эфире телеканала «Прямой».





По словам ветерана АТО, именно в этот сценарий ложится очень мощная враждебная операция, которую можно назвать «операцией по принуждению к миру», но на самом деле это замораживание конфликта, которое им очень нужно.

«У их военных такая вполне правильно логика – зачем им в 2024-м нести огромные потери и рисковать, если есть альтернатива подождать до прихода Трампа с замороженным конфликтом. Не нести потери, проводить волны мобилизации, но не отправлять сразу на фронт, а оставить в резерве. Возобновить работу оборонпрома, но не отправлять каждый танк на фронт, а накапливать. И через год можно было бы собрать большой ударный кулак», - объяснил Дикий логику российских захватчиков.

И тогда, используя заморозку конфликта, они могут собрать силы «для второго похода условно на Киев».

"Они и до Львова собираются не останавливаться, если вдруг все повернется так, как они себе это видят", - уверен Дикий.

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