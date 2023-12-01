Российские захватчики активизировались по всей линии фронта, но продолжающаяся война не выгодна диктатору Владимиру Путину.

Такое мнение высказал известный военный эксперт, директор Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, Путину не выгодна затяжная война, потому что она сопровождает внутреннее напряжение, как бы российская пропаганда не пыталась его заглушить.

«Путин пытается использовать ситуацию, когда наши силы определенным образом истощились при проведении наступательных действий на юге, и теперь ему надо усиливать атаки по всей линии фронта, что сейчас и происходит. Силы, которые сейчас использует РФ, максимальны из того, что есть в российском запасе», - высказался эксперт в эфире телеканала «Эспрессо».

Военный эксперт отметил, что активизация сил РФ по всей линии фронта еще будет происходить некоторое время. Нам нужно выдержать, говорит Згурец.

«Выдержать это давление и создать предпосылки для усиления оборонной тактики и стратегии на всех участках фронта», - отметил аналитик.

По мнению военного эксперта, ЕС и США уже начинают перенастраивать свои подходы, но следующий год будет трудным.

«Понимаем, что следующий год будет чрезвычайно сложным с точки зрения темпов снабжения боеприпасами и темпами поступления образцов техники для ВСУ, которые будут меньше, чем в предыдущий год», - убежден военный аналитик.

По мнению эксперта, партнеры Украины выйдут на показатели изготовления боеприпасов, сравнимые с имеющимися в РФ в альянсе с КНДР, только в конце 2024-го года.

Добавим, тем временем согласно результатам нового соцопроса «Хроник» - Движение «Весна», ядро ​​поддержки войны сократилось в РФ до 12% – это исторический минимум. А решение вывести войска из Украины поддержали рекордные 40%: количество таких россиян систематически растет, а количество сторонников продолжения войны падает.

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