В салате «Мужские слезы» сочетаются самые вкусные продукты, но готовить его просто.
«Очень вкусный и легкий в приготовлении», - рассказала Ольга Сумская об этом салате в эфире Телеканала Киев.
Для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты: отварное куриное филе (350 г), морковь по-корейски (350 г), консервированные шампиньоны (350 г), твердый сыр (200 г), сваренные яйца (5 шт), репчатый лук (1) ), уксус и майонез.
Режем лук полукольцами и заливаем кипятком, чтобы лишить его излишней жгучести и горечи.
Далее режем куриное филе мелкими кусочками.
Выкладываем порезанную курицу на тарелку первым слоем и смазываем майонезом.
Отцеживаем порезанный лук и добавляем 50 мл уксуса, чтобы замариновать.
Через несколько минут добавляем на курицу и майонез слой лука.
Грибы нарезаем маленькими кусочками и тоже выкладываем слоем. Сверху смазываем майонезом. Далее натираем яйца и распределяем, как еще один слой салата «Мужские слезы».
Следующий слой – морковь по-корейски. И снова слой майонеза. Далее – сыр. Его нужно потереть на большой терке.
Сыр распределяем по всему салату. Чтобы украсить салат можно использовать желток. Его натираем на мелкой терке и сверху посыпаем салат. По бокам можно украсить потертым белком.
«Похоже на солнышко», – говорит об этом салате Ольга Сумская.
Вот и все, салат «Мужские слезы» можно подавать на стол. По мнению Сумской, когда мужчина будет его есть, у него покатятся слезы счастья и удовольствия.
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