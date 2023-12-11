Внимание к этому салату, рецептом которого поделилась Ольга Сумская, привлекает даже его название – «Мужские слезы».

В салате «Мужские слезы» сочетаются самые вкусные продукты, но готовить его просто.

«Очень вкусный и легкий в приготовлении», - рассказала Ольга Сумская об этом салате в эфире Телеканала Киев.

Для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты: отварное куриное филе (350 г), морковь по-корейски (350 г), консервированные шампиньоны (350 г), твердый сыр (200 г), сваренные яйца (5 шт), репчатый лук (1) ), уксус и майонез.

Режем лук полукольцами и заливаем кипятком, чтобы лишить его излишней жгучести и горечи.

Далее режем куриное филе мелкими кусочками.

Выкладываем порезанную курицу на тарелку первым слоем и смазываем майонезом.

Отцеживаем порезанный лук и добавляем 50 мл уксуса, чтобы замариновать.

Через несколько минут добавляем на курицу и майонез слой лука.

Грибы нарезаем маленькими кусочками и тоже выкладываем слоем. Сверху смазываем майонезом. Далее натираем яйца и распределяем, как еще один слой салата «Мужские слезы».

Следующий слой – морковь по-корейски. И снова слой майонеза. Далее – сыр. Его нужно потереть на большой терке.

Сыр распределяем по всему салату. Чтобы украсить салат можно использовать желток. Его натираем на мелкой терке и сверху посыпаем салат. По бокам можно украсить потертым белком.

«Похоже на солнышко», – говорит об этом салате Ольга Сумская.

Вот и все, салат «Мужские слезы» можно подавать на стол. По мнению Сумской, когда мужчина будет его есть, у него покатятся слезы счастья и удовольствия.

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