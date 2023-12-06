Салат, приготовленный по рецепту, о котором рассказала Ольга Сумская, может стать серьезным конкурентом оливье.

Салат «Хризантема» по рецепту, который дала Ольга Сумская, станет украшением любого стола, пишет Politeka.net.

Для приготовления салата «Хризантема» понадобятся следующие ингредиенты: куриное филе (копченое) – 250 г, яйца – 4 шт, кукуруза (консервированная) – 200 г, шампиньоны (консервированные) – 200 г, майонез – по вкусу, чипсы.

«Салат невероятно простой в приготовлении», - заверила Ольга Сумская в эфире Телеканала Киев.

Сначала отвариваем яйца и отделяем белки от желтков. Белок натираем на крупной терке, а желток на мелкой.

Куриное филе нарезаем мелкими кубиками, а консервированные грибы – пластинами.

Начинаем формировать блюдо. Первым слоем выкладываем копченую курочку.

"Следует немного прижать и украсить майонезом", - рассказала Сумская о ходе приготовления.

Следующий слой – нарезанные шампиньоны. Снова немного надо смазать майонезом. Далее – консервированная кукуруза и снова покрываем майонезом.

«Следующим слоем выкладываем тертый белок и снова немного майонеза», – говорит Ольга Сумская.

Финальный слой – натертый желток. Он станет солнечным акцентом в салате "Хризантема".

Последний шаг в приготовлении салата – делаем лепестки, как у цветка, из чипсов. Важно, чтобы они были не сломаны.

Так горка салата превратится в красивый и вкусный цветок.

«Таким салатом вы окончательно поразите своих гостей и близких», – уверена Ольга Сумская.

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