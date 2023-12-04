Украинцев предупредили о замысле российских захватчиков и он не бесперспективен, а еще одна угроза, к сожалению, не выдумана.

О суровых реалиях предупредил политический и военный аналитик, бывший командир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

И этот риск состоит в том, что в США на выборах может победить Дональд Трамп, который перекроет поставки оружия и БК.

«У россиян, кстати, есть их план «победы». И он рассчитан на 2025-й год. Они абсолютно убеждены, что в 24-м году им ничего хорошего не светит, никаких десантов под Одессой. Они уже говорят о том, что в 24-м году им нужно «день простоять и ночь продержаться», что они должны максимально сохранить контроль над оккупированными территориями», - пояснил Дикий в эфире телеканала «Прямой».

А вот дальше оккупанты надеются на так называемое «второе пришествие». Имеется в виду возможная победа Дональда Трампа на выборах президента США.

«Вот они считают, что пройдет год и американцы выберут «Трампушку». И, кстати, вполне могут избрать. И эта угроза абсолютна не придумана. И вот "Трампушка" дальше перекроет нам поставки оружия и БК, и вот тогда они вернутся. И ни у кого не должно быть иллюзий, что будет, когда они вернутся», – предупредил Дикий о новом полномасштабном наступлении россиян.

По словам ветерана АТО, так как с Крымом не будет. Все будет гораздо страшнее.

"Это будет одна большая Буча. После того, какое сопротивление мы оказывали – они нас не простят. И также не нужно питать иллюзий, что Евросоюз примет 37 миллионов беженцев", - заверил Дикий.

Военный аналитик уверен, что спастись Украина может только при условии, когда вся страна будет работать на фронт и мыслить войны, как в начале полномасштабного вторжения РФ. По мнению Евгения Дикого, тыл усыпили и люди в городах и там, где нет боевых действий, забывают о войне.

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