Военный эксперт Александр Коваленко рассказал, когда закончится война в Украине. Об этом специалист сообщил в интервью ТСН.





Как сообщил специалист, Украина живет и будет жить с войной. Никогда с Россией не будет хороших отношений, даже если вместо путина придет кто-нибудь другой.

"Батуин. Запорожская Сечь опять же была разрушена. Много таких примеров. Всегда была с нами эта война, многие из нас не понимали это до конца, даже я. До 2014 г. я не понимал, что мы живем в состоянии войны. Попытка аннексировать Крым еще в 90-е. Тузла", - рассказал Коваленко.

Мы всегда находились в условиях войны, вот в чем суть. Начало 2000-х годов назначило переход всех российских информагентств от использования "в" Украине в "на" Украине. Это также часть информационной войны. И все это только в современной истории. Потому мы жили, живем и продолжим жить в условиях войны, это важно осознать. Даже в случае, если к власти в России придет неолиберал или неодемократ, ситуация не изменится в отношениях с Россией.

По его выражениям, даже в случае какой-либо внешней улучшенной динамики взаимоотношений и желания найти общий язык, начнется воплощение "реваншистских недоимперских амбиций"; русской Федерации.

Между тем, полковник ВСУ Роман Свитан рассказал, что в Вооруженных Силах Украины существует возможность привести к поражению российскую армию на территории Украины и выйти на свою границу к осени 2024 года. Однако это не гарантирует завершение войны.

Противостояние с Россией не прекратится даже после освобождения территории и разгрома вторгшейся к нам русской армии. Ожидается, что боевые действия на границе будут продолжаться еще десятилетия, поскольку российская империя будет существовать и распадаться.

По всей вероятности, процесс начнется с Кавказа и распространится на Якутию и другие регионы. Следовательно, нам придется удерживать армию вдоль границы, которая станет линией фронта и будет утечкой для "предотвращения" пограничным конфликтам.

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