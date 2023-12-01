Що зараз відбувається на місці страшної атаки з боку ворога розповіли поліцейські.

Так, повідомляється у Новогродівці рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару, пише Politeka.net з посиланням на МВС.

Вже розібрано 410 тонн будівельних конструкцій зруйнованого будинку.

Наразі відомо про двох загиблих.

«Під завалами може перебувати ще 3 людей, серед них дитина», - розповіли в МВС.

Додамо, раніше повідомлялося, що під завалами може залишатися родина - 33-річна жінка, 38-річний чоловік та 8-річна дівчинка.

Трагедія сталася в ніч на 30 листопада. Тоді російські загарбниики вдарили по Покровькому району Донеччини шістьма ракетами «С-300». Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Внаслідок обстрілів постраждало 10 осіб, серед них 4 дитини.

У Новоградівці окупанти влучили у багатоповерховий будинок. Була поранена 13 річна дитина.

Згодом стало відомо, що під завалами знайшли тіла двох людей і ще пошук трьох триває.

Тим часом армія рф з тимчасово окупованого лівого берега обстрілює Херсон. Вибухи чути у центрі та Дніпровському районі міста.

Про це повідомляють в Херсонській МВА.

Останні новини України:

Ворог просунувся і закріплюється на нових позиціях - важкі новини з фронту.

Також повідомлялось, що ворог просунувся під Авдіївкою.

Росія не зупиниться - яким ще країнам загрожує війна.