Да, сообщается в Новогродовке спасатели продолжают аварийно-спасательные работы на месте вражеского удара, пишет Politeka.net с ссылкой на МВД.
Уже разобрано 410 тонн строительных конструкций разрушенного дома.
На сейчас известно о двух погибших.
«Под завалами может находиться еще 3 человека, среди них ребенок», - рассказали в МВД.
Ранее сообщалось, что под завалами может оставаться семья - 33-летняя женщина, 38-летний мужчина и 8-летняя девочка.
Трагедия произошла в ночь на 30 ноября. Тогда российские захватчики ударили по Покровскому району Донетчины шестью ракетами «С-300». Под обстрелы попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. В результате обстрелов пострадали 10 человек, среди них 4 ребенка.
В Новоградовке оккупанты попали в многоэтажное здание. Был ранен 13-летний ребенок.
Впоследствии стало известно, что под завалами обнаружили тела двух человек и еще поиск троих продолжается.
Тем временем армия России с временно оккупированного левого берега обстреливает Херсон. Взрывы слышны в центре и Днепровском районе города.
Об этом сообщают в Херсонской МВА.
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Также сообщалось, что враг продвинулся под Авдеевкой.