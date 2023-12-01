Что сейчас происходит на месте страшной атаки со стороны врага, рассказали полицейские.

Да, сообщается в Новогродовке спасатели продолжают аварийно-спасательные работы на месте вражеского удара, пишет Politeka.net с ссылкой на МВД.

Уже разобрано 410 тонн строительных конструкций разрушенного дома.

На сейчас известно о двух погибших.

«Под завалами может находиться еще 3 человека, среди них ребенок», - рассказали в МВД.

Ранее сообщалось, что под завалами может оставаться семья - 33-летняя женщина, 38-летний мужчина и 8-летняя девочка.

Трагедия произошла в ночь на 30 ноября. Тогда российские захватчики ударили по Покровскому району Донетчины шестью ракетами «С-300». Под обстрелы попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. В результате обстрелов пострадали 10 человек, среди них 4 ребенка.

В Новоградовке оккупанты попали в многоэтажное здание. Был ранен 13-летний ребенок.

Впоследствии стало известно, что под завалами обнаружили тела двух человек и еще поиск троих продолжается.

Тем временем армия России с временно оккупированного левого берега обстреливает Херсон. Взрывы слышны в центре и Днепровском районе города.

Об этом сообщают в Херсонской МВА.

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Также сообщалось, что враг продвинулся под Авдеевкой.

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