Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала особенный рецепт котлет по-Киевски с картофельным пюре, зеленым маслом и соусом Жу. Специально для этого вместо традиционной панировки используется хрустящая картофельная кожа, придающая блюду неповторимый характер, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Ингредиенты:

4 крупных картофелины

4 куринных филе

200 г сливочного масла

1 пучок свежей зелени (предпочтительно тимьян, петрушка, укроп)

Соль и перец по вкусу

Для хрустящей кожи:

2 картофелины

Растительное масло для жарки

Для соуса Жу:

Косточки от филе

100 мл бульона (птичьего или овощного)

Инструкции:

Приготовьте картофельное пюре: варите картофель в мундире до готовности. Очистите и разомните картофель, добавьте сливочное масло, нарезанную свежую зелень, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Для зеленого масла: растопите сливочное масло и добавьте мелко нарезанную зелень. Оставьте на медленном огне 5-7 минут, затем процедите.

"Мастер Шеф" Мартыновская добавляет, подготовьте хрустящую кожу: нарежьте тонкие ломтики картофеля и обжаривайте их в растительном масле до золотистой корки. Выложите на бумажное полотенце.

Для соуса Жу: обжарьте косточки от филе на сковороде до золотистой корки. Добавьте бульон и варите 10-15 минут. Процедите, получившийся соус станет основой для подачи.

Разрежьте куринные филе вдоль, добавьте зеленое масло внутрь каждого куска. Затем формируйте котлеты, закрывая масло внутри.

Обсыпьте котлеты хрустящей кожей. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 200°C до золотистой корки, примерно 25-30 минут, советует "Мастер Шеф" Мартыновская.

Подавайте котлеты по-Киевски на картофельном пюре, полив соусом Жу.

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