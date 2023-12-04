Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала особенный рецепт котлет по-Киевски с картофельным пюре, зеленым маслом и соусом Жу. Специально для этого вместо традиционной панировки используется хрустящая картофельная кожа, придающая блюду неповторимый характер, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.
Ингредиенты:
- 4 крупных картофелины
- 4 куринных филе
- 200 г сливочного масла
- 1 пучок свежей зелени (предпочтительно тимьян, петрушка, укроп)
- Соль и перец по вкусу
Для хрустящей кожи:
- 2 картофелины
- Растительное масло для жарки
Для соуса Жу:
- Косточки от филе
- 100 мл бульона (птичьего или овощного)
Инструкции:
Приготовьте картофельное пюре: варите картофель в мундире до готовности. Очистите и разомните картофель, добавьте сливочное масло, нарезанную свежую зелень, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.
Для зеленого масла: растопите сливочное масло и добавьте мелко нарезанную зелень. Оставьте на медленном огне 5-7 минут, затем процедите.
"Мастер Шеф" Мартыновская добавляет, подготовьте хрустящую кожу: нарежьте тонкие ломтики картофеля и обжаривайте их в растительном масле до золотистой корки. Выложите на бумажное полотенце.
Для соуса Жу: обжарьте косточки от филе на сковороде до золотистой корки. Добавьте бульон и варите 10-15 минут. Процедите, получившийся соус станет основой для подачи.
Разрежьте куринные филе вдоль, добавьте зеленое масло внутрь каждого куска. Затем формируйте котлеты, закрывая масло внутри.
Обсыпьте котлеты хрустящей кожей. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 200°C до золотистой корки, примерно 25-30 минут, советует "Мастер Шеф" Мартыновская.
Подавайте котлеты по-Киевски на картофельном пюре, полив соусом Жу.
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