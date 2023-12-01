Украинская ведущая и актриса Ольга Сумская знает множество вкусных рецептов и с удовольствием делится ими.

В коллекции рецептов Ольги Сумской есть, конечно, и салаты, пишет Politeka.net. А салат по этому рецепту, говорит Сумская, точно станет украшением праздничного стола.

Для салата «Средиземноморский» по этому рецепту требуются следующие ингредиенты: свежие огурцы – 2 шт., зеленое яблоко, красная икра (50 г), авокадо – 1 шт., куриное яйцо – 2 шт., крабовое мясо (200 г), чеснок – 1 зубчик, майонез – 80 г. или натуральный йогурт, лимонный сок из одного лимона и соль.

В качестве крабового мяса можно использовать крабовые палочки. Что и сделала Ольга Сумская, показывая ход приготовления этого салата в эфире телеканала Киев.

Перед приготовлением крабовые палочки нужно хорошо разморозить.

Первый шаг – нарезаем продолговатыми кусочками крабовые палочки. Огурцы тоже режем соломкой и немного подсаливаем.

Перекладываем огурцы на сито, чтобы они отдали свой сок. Далее очищаем яблоко от кожуры и нарезаем тоже соломкой.

«Чтобы мякоть яблока не потемнела, сбрызгиваю соком лимона», - советует Ольга Сумская.

Вареные яйца разминаем вилкой – должна получиться мелкая стружка. Объединяем огурцы, которые нужно немного прижать, чтобы ушел лишний сок, и яйца. Добавляем яблоки и перемешиваем. Добавляем ложку йогурта. Снова тщательно перемешиваем.

Салат с крабовыми палочами.

Следующий шаг – переходим к авокадо. Разделяем его пополам, вынимаем косточку и разминаем вилкой.

К авокадо натираем зубчик чеснока. Перемешиваем и добавляем ложку йогурта, а также щепотку соли.

А теперь начинается самое интересное – выкладываем салат. Сначала необходимо выложить слой из огурцов, яиц и яблок, затем идет слой из крабовых палочек, а сверху выкладываем авокадо с чесноком.

«Дальше украшаем вкуснятину ложечкой йогурта и сверху красной игорочкой», – говорит Ольга Сумская.

Вот и все, вкусный и яркий Средиземноморский салат с крабовыми палочками готов!

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