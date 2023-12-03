Победитель «Мастер Шеф-7» и талантливый повар дал рецепт цветной капусты, в котором отлично сочетаются вкус и польза.

Цветную капусту победитель Мастер Шеф-7 Вадим Бжезинский предложил приготовить в нежном и аппетитном соусе.

Итак, для блюда Запеченная цветная капуста с соусом бешамель звезда «Мастер Шеф» предлагает взять такие ингредиенты – цветная капуста среднего размера, сливочное масло-30г, мука – 2ч.л., мускатный орех – 2г, немного сыра пармезан, 3 – 200 мл, щепотку зеленого лука, чеснок – 1 шт, а также соль и перец по вкусу.

Приготовить блюдо Цветная капуста с соусом бешамель по этому рецепту проще простого, говорит победитель Мастер Шеф.

«Нежный, мягкий, деликатный вкус капусты вызывает восхищение и приятно оттеняется сливочным вкусом», - отметил Вадим Бжезинский на своей странице в Инстаграм.

Первый шаг – отвариваем цветную капусту в подсоленной воде 15 минут.

Затем готовим соус бешамель. Для этого на сливочном масле обжариваем чеснок, добавляем муку соль, перец, мускатный орех.

Вливаем сюда же в сковороду молоко, перемешиваем смесь и добавляем сыр пармезан.

Достаем отварную цветную капусту, смазываем соусом и отправляем в духовку для запекания.

Запекается цветная капуста с соусом бешамель при температуре 200 градусов. Время запекания – около 20 минут. Не забудьте застелить противень пергаментом.

Последний штрих – посыпаем орешками и зеленым лучком.

«Мне кажется, это удивительное сочетание полезности со вкусом»,

«Вкусноснятина!»,

«Вкуснятина, обязательно приготовлю по этому рецепту», - откликнулись на рецепт Цветная капуста в соусе бешамель подписчики победителя «Мастер Шеф».

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