Намазка по этому рецепту съедается сразу, потому что она очень вкусная, а подавать ее можно даже на праздничный стол.

Рецептом вкусной намазки поделился известный украинский шеф-повар, бренд-шеф нескольких одесских ресторанов, основатель собственной кулинарной школы Сергей Поканевич.

Намазку по этому рецепту шеф-повар называет антикризисной вкусностью, ведь для ее приготовления нужны всего три ингредиента и совсем мало времени.

Для приготовления намазки по этому рецепту необходимы такие ингредиенты – сельдь (малосольная) – 1 шт, две морковки и плавленый сыр – 90 г.

Шаг первый в приготовлении этой намазки – отварите морковь. Пока варится овощ, почистите селедку от позвоночника, косточек, кожуры.

Если в сельди есть икра, не выбрасывайте – она пригодится.

Далее отварную морковь почистите и отправьте все ингредиенты в мясорубку.

Сначала нужно положить морковь, затем плавленый сырок, дальше сельдь, икру, если она есть, и снова морковь.

Хорошо перемешиваем эту массу и выкладываем в банку.

Шеф-повар советует хранить эту намазку в холодильнике не больше 12 часов. Также Сергей Поканевич объяснил, что эту намазку лучше не делать с помощью блендера, ведь во время приготовления нужно ощущать текстуру.

«Круче икры», - говорит о вкусовых качествах намазки по этому рецепту Сергей Поканевич в своем YouTube канале.

Комментируя этот рецепт, поклонники шеф-повара отмечают, что намазка получается действительно вкусной.

«Такой паштет делала нам мама в детстве, только вместо сыра было сливочное масло, а теперь приготовлю своим»,

«Это точно лучше икры! Раньше готовила ложную икру часто, но вместо сыра добавляла сливочное масло. Я думаю, что с плавленым сыром вкуснее. Сергей, прямо ностальгия!...»,

«Рецепт мне понравился, уверена, что будет вкусно, и я обязательно приготовлю эту закуску».

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