Празднично и аппетитно будет смотреться новогодний стол с закуской, приготовленной по этому рецепту.

Для приготовления этой простой закуски на новогодний стол понадобятся такие ингредиенты – сыр Камамбер или Бри, специи, пряности, розмарин и соленая соломка, пишет Politeka.net.

Приготовление этой закуски на новогодний стол элементарное и потребует всего несколько минут.

Берем сыр и разрезаем на кусочки-треугольники. Каждый кусочек нанизываем на соломку и обваливаем в специях и пряностях.

Вот и все, закуска на новогодний стол по очень простому и быстрому рецепту готова!

По этому рецепту закуска будет напоминать маленькие елочки.

Напомним, камамбер – это французский сыр с белой плесенью.

Сыр камамбер изготавливается из непастеризованного коровьего молока. В процессе созревания сыр благодаря грибку покрывается характерной белокурой плесенью.

Сыр камамбер имеет легкий ореховый привкус, достаточно мягкий и более жирный, чем бри.

Бри – это тоже французский сыр, с пикантным вкусом, покрытый корочкой из светлой плесени.

Сыр Бри изготавливается из коровьего молока, имеет легкий запах плесени, шампиньонов и дыма, белую бархатную кожицу и желтоватую середину с характерным сливочным вкусом. Жирность - 60%.

За час до подачи сыр нужно вытащить из холодильника и дать ему нагреться до комнатной температуры. Лучше всего к бри подходят напитки с высокой кислотностью. Например, легкие сухие белые вина, фруктовые розовые вина, шампанское брют или молодые сухие красные вина.

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