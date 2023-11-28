Украинская певица и композитор Джамала рассказала, какой завтрак будет полезным, питательным и не навредит фигуре.

Завтрак по поэтому рецепту Джамала называет «Шакшука на минималках».

«Потому что оно не является настоящей Шакшукой», - говорила Джамала.

Итак, для приготовления омлета на завтрак по рецепту Джамалы понядобятся - яйца - 4 шт., болгарский перец - 1 шт., помидоры - 2 шт., щепотка соли.

Нарезаем перец и томаты, поджариваем их на сковороде, вбиваем яйца, выливаем также на сковороду и перемешиваем. Добавляем соль.

Далее приступаем к приготовлению салата. Для этого рецепта на завтрак Джамала советует взять микс зелени (листья салата, салат айсберг, руккола) - 200 г, авокадо - 1 шт., вяленые помидоры - 50 г, огурцы - 2 шт., тыквенные семечки - 50 г. В качестве заправки Джамала любит использовать масло с трюфельным вкусом.

Смешиваем зелень с вялеными томатами. Огурцы и авокадо нарезаем, добавляем в салат.

Посыпаем тыквенными семечками, заправляем салат по рецепту Джамалы маслом и солим. Хорошо перемешиваем.

Вот и все, полезный и питательный завтрак по рецепту Джамалы можно подавать к столу!

Отметим, американские ученые утверждают, что можно похудеть, завтракая омлетом. И в то же время обычные бутерброды, которыми мы порой завтракаем, дают нам огромное количество калорий, но ничего полезного в себе не несут — ни витаминов, ни минералов, ни клетчатки.

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