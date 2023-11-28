Для приготовления куриного бульона по рецепту Андрея Клюса необходимы обычные продукты, пишет Politeka.net.

А именно – кости куриные 1 кг, лук порей – 150г (верхушка), лук обыкновенный – 150г, морковь почищенная – 150г, чеснок, перец горошек, лавровый лист.

Также необходимы – вареное мясо из куриного бедра – 20г, брокколи, стрючковая фасоль – 20г лапшая вареная – 20г, одно перепелиное яйцо вареное и петрушка.

Технология приготовления по этому бульону подходит как для говяжьего бульона, так и бараньего, рыбного, овощного, грибного и вообще для любого.

Приготовление бульона по рецепту, который дал шеф-повар, начинается с запекания костей и овощей.

«Мы берем кости и кладем в духовку, разогретую до 250 градусов. Нам нужно их запечь до темного, концетрированного цвета. Как минимум, 30-50 минут», - рассказывает шеф-повар в своем YouTube-канале, подчеркивая, что время зависит от духовки.

Противень нужно застелить фольгой. А пока пекутся кости, ставим воду (4 литра) и доводим ее до кипения.

Следующий шаг – берем овощи. Отрезаем верхушку от лука-порей. Ее нужно хорошо помыть, потому что между листьями может быть песок. Берем также обычный лук и морковь. Разрезаем пополам и овощи тоже отправляем в духовку, где уже запекаются кости.

«Пусть тоже подпекается», – говорит Андрей Клюс.

Время запекания овощей – 30-40 минут. Но лук-порей можно достать из духовки уже через 20 минут.

Достав запеченные кости, морковь и лук из духовки, кладем в кипящую воду и делаем под кастрюлей минимальный температурный режим. Также в кипящую воду добавляем чеснок, запеченный порец и горошинки перца.

«И, конечно, несколько штучек лавровых листьев», – рассказывает Андрей Клюс о ходе приготовления блюда Куриный бульон.

Под кастрюлей делаем минимальный огонь и оставляем часа на четыре-пять – томиться.

«Если вы хотите насыщенный, концентрированный и хороший вкус, желтенький такой, чтобы был бульон и главное прозрачный, нужно запечь овощи. Запекали мы овощи тридцать минут вместе с костями», - объяснил ход приготовления блюда Куриный бульон шеф-повар.

Через четыре-пять часов выключаем бульон.

«За ночь он остыл и получился максимально прозрачный. Насыщенный», - рассказал шеф-повар о результате.

Далее достаем овощи и процеживаем бульон.

Для этого блюда шеф-повар также сварил отдельно куриное бедро, перепелиное яйцо и немного лапши, брокколи и стручковую фасоль, петрушку.

«Важный момент! Бульон я не солил, чтобы была вот такая прозрачность. То есть, если бульон вы используете как блюдо, его солить не надо. Так как он будет мутнеть. Но если вы готовите этот бульон как компонент какого-нибудь блюда. Например, борщ или какой-то суп, тогда в бульон добавляем соль», - объяснил шеф-повар.

Последний шаг – отливаем немного бульона в сотейник, прогреваем, добавляем немножко соли и сахара, фасоль, брокколи. Перемешиваем, доводим до кипения и можно подавать на стол.

Перед этим кладем в тарелку немного отварного куриного мяса, лапшу (шеф-повар немного прибавил к ней масла, чтобы оно не слиплась) и наливаем бульон. Добавляем отварное перепелиное яйцо (можно и обычное куриное) и листики петрушки.

"Прозрачный, насыщенный, желтенький. Очень вкусный", - говорит Клюс о результате приготовления блюда Куриный бульон по этому рецепту.

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