Приготовление голубцов Миша Кацурин советует начать с того, что нужно добавить пасированную морковь, лук и рис к фаршу из свинины, говядины и копченой подчеревины.
Именно копченая подчревина – это один из секретов рецепта голубцов, который дал Миша Кацурин.
«Добавляет в блюдо аромат дыма», - отметил Миша Кацурин на опубликованном в своем YouTube-канале видео.
Далее добавляем в массу бульон, соль и перец. Перемешиваем.
Переходим к капусте. По рецепту приготовления голубцов, о котором рассказал Миша Кацурин, капусту следует разрезать специальным образом, чтобы листья хорошо отделялись.
Итак вырезаем сердцевину так, чтобы остались только листья. Отправляем в кипящую воду, в которую добавляем соль, лавровые листья и смесь перца, капусту, и когда листья станут мягкими, разбираем по одному. Достаем и складываем их отдельно.
Формируем голубцы, но заворачиваем так, чтобы с одной стороны фарш был виден. Выкладываем голубцы в форму для запекания и ставим в пароконвектомат (в домашних условиях в духовку), разогретого до 180 градусов, на 20 минут.
Ну а пока готовим соус. Пассируем лук на сковороде, добавляем морковь, томатную пасту и кетчуп, сметану, а также копченое масло.
Копченое масло – это еще один секрет голубцов по рецепту, о котором рассказал Миша Кацурин. Добавляем перец, соль и сахар. Немного поджариваем и выкладываем соус на голубцы.
Миша Кацурин также предлагает взять для этого блюда копченые ребрышки – чтобы аромат дыма был еще больше. Режем и тоже помещаем в форму к голубцам. Возвращаем голубцы в духовку еще на 20 минут.
Все! Голубцы, как в ресторане, можно подавать на стол.
Последние новости Украины:
Без майонеза – Оля Полякова показала рецепт супервитаминного салата только из двух ингредиентов.
Секрет в соусе – Ольга Сумская показала легкий рецепт вкусности из курицы.
Вкусно, как торт, а стоит копейки – уникальный рецепт десерта из обычно ряженки.