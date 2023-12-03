Ресторатор и фублогер Миша Кацурин рассказал простой рецепт голубцов, которые получатся такими же вкусными, как в ресторане.

Приготовление голубцов Миша Кацурин советует начать с того, что нужно добавить пасированную морковь, лук и рис к фаршу из свинины, говядины и копченой подчеревины.

Именно копченая подчревина – это один из секретов рецепта голубцов, который дал Миша Кацурин.

«Добавляет в блюдо аромат дыма», - отметил Миша Кацурин на опубликованном в своем YouTube-канале видео.

Далее добавляем в массу бульон, соль и перец. Перемешиваем.

Переходим к капусте. По рецепту приготовления голубцов, о котором рассказал Миша Кацурин, капусту следует разрезать специальным образом, чтобы листья хорошо отделялись.

Итак вырезаем сердцевину так, чтобы остались только листья. Отправляем в кипящую воду, в которую добавляем соль, лавровые листья и смесь перца, капусту, и когда листья станут мягкими, разбираем по одному. Достаем и складываем их отдельно.

Формируем голубцы, но заворачиваем так, чтобы с одной стороны фарш был виден. Выкладываем голубцы в форму для запекания и ставим в пароконвектомат (в домашних условиях в духовку), разогретого до 180 градусов, на 20 минут.

Ну а пока готовим соус. Пассируем лук на сковороде, добавляем морковь, томатную пасту и кетчуп, сметану, а также копченое масло.

Копченое масло – это еще один секрет голубцов по рецепту, о котором рассказал Миша Кацурин. Добавляем перец, соль и сахар. Немного поджариваем и выкладываем соус на голубцы.

Миша Кацурин также предлагает взять для этого блюда копченые ребрышки – чтобы аромат дыма был еще больше. Режем и тоже помещаем в форму к голубцам. Возвращаем голубцы в духовку еще на 20 минут.

Все! Голубцы, как в ресторане, можно подавать на стол.

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