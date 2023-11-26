На своей странице в Instagram Наталья Могилевская опубликовала видео со своей кухни, где показала, как приготовить ее фирменный малиновый чай с секретом. По словам певицы, особенно приятно выпить такой чай после какой-нибудь банной процедуры.

"С первым снегом! Секретный рецепт малинового чая. Пусть согревает вас как можно лучше❄️ Как и обещала, делюсь с вами своим любимым осенним напитком. Он только выглядит простым, а на самом деле вкус невероятный, даже без малинового варенья, – пишет Наталья Могилевская.

Наталья Могилевская объяснила, что для этого рецепта нам понадобится обычный черный чай, любой закарпатский сбор трав, а также малиновое варенье.

Могилевская берет специальный бумажный пакетик, в котором смешивает 1-2 ч.л. черного чая с 1 ч.л. карпатских трав, бросает эту смесь в термос и заливает горячей водой.

Когда чай заварится, наливаем его в чашку и добавляем по вкусу малиновое варенье. Наталья Могилевская советует добавлять 2, и даже 3-4 ложки малины, чтобы было невероятно вкусно.

Поклонники в комментариях оценили рецепт от Натальи Могилевской:

"это теперь будет мой любимый рецепт чая 😍 Обожаю травяные карпатские чаи и малиновое варенье, поэтому обязательно попробую 🙈🥰";

"Спасибо за вкусный и полезный совет!!!👏";

"А я думаю, как вы сохраняете красоту и молодость, вот в чем дело, приму во внимание".

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