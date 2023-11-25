Салат "Мимоза" является одним из самых любимых блюд праздничного стола среди украинцев. Этого можно приготовить как из свежих продуктов, так и взяв консервы. Однако существуют рецепты, которые гарантированно подарят вам новые впечатления от этого блюда. Как готовить необычную "Мимозу", читайте на сайте Politeka.

Салат "Мимоза" с сыром

Этот рецепт был придуман взяв за основу классическую "Мимозу", но отличается непревзойденным ароматом и особой пикантностью. Благодаря ему ваши гости приятно удивятся, а простота и быстрота приготовления сделают его незаменимым для любой хозяйки.

Ингредиенты:

1 луковица;

3 картофелины;

2 моркови;

4 яйца;

400 гр. майонез;

100 гр. твердого сыра;

1 банка обычных сардин в масле.

Приготовление: Сначала отварите картофель, морковь и яйца, после чего остудите их. Мелко нарежьте лук. Используйте вилку для измельчения рыбной консервы, удалив все косточки, если они есть. Когда все ингредиенты готовы, перейдем к созданию слоев в салате "Мимоза".

Сардины разместите первым слоем на большом блюде, затем покройте рыбу слоем майонеза. Добавьте отварные белки в качестве второго слоя, а желтки отложите на затем. Натрите белки на терке и распределите их на рыбу, смазав майонезом. Затем добавьте отварную и натертую морковь как следующий слой, смазав майонезом, и повторите эту операцию для каждого последующего слоя. Положите лук, смажьте майонезом, а сверху расположите натертый картофель. После намазывания этого слоя майонезом не забудьте посыпать его тертым сыром. Затем добавьте снова майонез и сделайте финальный слой – натертые желтки. Готово! Дайте салату настояться, а затем украсьте зеленью и подавайте на стол.

Салат "Мимоза" с сайрой

Этот рецепт тоже очень нравится украинцам. Салат "Мимоза" очень часто готовится с сайрой в качестве начинки.

Ингредиенты:

1 банка консервированной сайры;

4 яйца;

2 картофелины;

1 морковь;

1 луковица;

небольшой пучок укропа;

200 гр. майонеза.

Приготовление: Начнем с сайры – отцедите сок и измельчите рыбу вилкой, затем располагайте ее как первый слой для салата. Покройте сайру слоем майонеза, следующим этапом выкладывайте нарезанный лук. После покрытия майонезом выкладывайте тоненький слой натертого вареного картофеля, а затем добавляете измельченную вареную морковь. Не забывайте покрывать каждый слой майонезом. Затем следует выложить слой вареного белка яйца и слой нарезанного укропа. Последним этапом является слой нарезанных вареных желтков. Готово! Охладите салат, чтобы каждый слой насытился майонезом.

Салат "Мимоза" с тунцем

Салат "Мимоза" с тунцем – это вкусный вариант традиционного рецепта. Нежный вкус тунца идеально сочетается с вареными овощами, а на столе блюдо всегда привлекает своим вкусом и красотой.

Ингредиенты:

200 гр. тунца (консервы);

2 отварные картофелины;

2 отварные моркови;

3 вареных яйца;

1 обычная луковица;

150 гр. твердого сыра;

1 чайная ложка лимонного сока;

щепотка сахара;

пучок укропа;

майонез (приблизительно 200 гр).

Приготовление: Нарежьте лук, натрите морковь, яйца, картофель и сыр на терке. Чтобы лук мариновался, облейте его лимонным соком и посыпьте сахаром. Начните формировать слои. Начните с картофеля, затем добавьте майонез, следующий слой – морковь, третий – яичные белки. Четвертый слой – раздавленный тунец вилкой. Рыбу не нужно мазать майонезом, но каждый слой должен быть покрыт майонезной сеткой, кроме тунца. На верхнем слое выложите маринованный лук, укроп и морковь. И только после этого смажьте этот крупный рыбно-овощной слой майонезом. Посыпьте тертым сыром, добавьте майонез снова и украсьте салат последним слоем вареных желтков.

Последние новости Украины:

Напомним, котлета в тесте: известный повар раскрыл простой рецепт, получится вкуснее, чем в детстве

А еще Politeka писала, что судья "Мастер Шеф" Ярославский дал простой рецепт домашнего зефира

Также Politeka сообщала, что "Мастер Шеф" Мартыновская рассказала, как сделать вкусный домашний сыр