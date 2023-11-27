Блюдо, которое предлагает приготовить победительница шоу "Зважені та щасливі", готовится просто и быстро.

Об этом блюде Осенний заливной пирог рассказала победительница «Зважені та щасливі» Юлия Науменко.

«Готовится быстро и Вы точно сможете готовить его для своей семьи», - говорит победительница «Зважені та щасливі» на своей странице в Инстаграм.

Итак, для приготовления завтрака Заливной пирог по рецепту, который дала победительница «Зважені та щасливі», понадобятся такие ингредиенты – лаваш 60 г + любые овощи (например морковь, кабачок, по желанию можете добавить тыкву или какую угодно смесь замороженных овощей) г, яйца 3 шт, натуральный йогурт 100 мл, твердый сыр до 30 % 40 г и специи по вкусу.

Первый шаг в приготовлении блюда Заливной пирог – овощи нарезаем слайсорезкой. Таким образом получатся нужные для этого блюда тонкие слайсы. Далее яйца смешиваем с йогуртом и натертым сыром на мелкой терке. Добавляем специи.

«В форму выкладываем лаваш так, чтобы получились бортики, как основу для пирога», – рассказывает о ходе приготовления блюда Заливной пирог победительница «Зважені та щасливі».

Следующий шаг – по кругу выкладываем овощи (слайсы постоянно чередуются). Затем заливаем заливкой из яиц, творога и йогурта, а сверху накрываем листом пергамента.

Накрыть нужно так, чтобы овощи не пригорели.

«Запекаем в разогретой на 180 градусов духовке 30 минут. За 5 минут до готовности уберите пергамент, чтобы пирог был золотистым», - советует победительница «Зважені та щасливі», чтобы Заливной пирог получился как можно булее вкусным.

Такой пирог, говорит победительница «Зважені та щасливі», может быть и перекусом.

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