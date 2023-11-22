Певица Злата Огневич и главная героиня шоу "Холостячка" рассказала, как чуть не осталась на улице.

Певица Злата Огневич и главная героиня шоу "Холостячка" рассказала, какое ей приключение пришлось пережить.

"Случилось такое, что просто трэш. 5 минут назад мне не было где ночевать", - написала Огневич.

Артистка поздравила фанатов с первым снегом, выйдя в эфир в сторис. А после этого Злата призналась, что с ней случилось страшное и ей пришлось чуть-ли не ночевать на улице.

"Пытаюсь что-то придумать, позже расскажу, что случилось", - добавила Злата.

"Жизнь - это как рок-эн-ролл. Я не дома, и даже не у друзей... Сижу в отеле, успела за минуту до комендантского часа. Как это могло произойти со мной?", - продолжила артистка.

"Помните, я говорила о плотном графике в последнее время. Я уверена, что это произошло из-за того, что дома отключается мозг. Сегодня - сильно плотный день, плюс в студии более четырех часов работала", - призналась "Холостячка".

Как оказалось, певица просто забыла ключи от своего дома на студии, где работала. Артистка уверена, что все из-за того, что так сильно увлеклась работой над новым альбомом и о всем другом просто забыла. Но теперь ей предстоит с самого утра отправится домой, ведь там находятся важные вещи, которые будут необходимы для интервью, которое назначено на первую половину дня.

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