Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" по просьбе певицы и героини второго сезона шоу "Холостячка" Златы Огневич предложил украинскую замену яблочному штруделю и приготовил традиционный пляцок с маком и яблоками. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты:

мука – 380 г

сливочное масло – 180 г

живые дрожжи – 50 г

молоко – 70 мл

сахар – 50 г

яйца – 4 шт. (отделяем желтки и белки)

Для начинки Евгений Клопотенко берет:

перетертий мак - 250 г

яблоки – 5 шт.

сливочное масло – 50 г

сахар – по вкусу

Сначала готовим тесто. Для этого Евгений Клопотенко смешивает муку со сливочным маслом комнатной температуры.

В теплое молоко растираем дрожжи, добавляем 1 ст. л. сахара и оставляем при комнатной температуре на 15 минут, чтобы дрожжи начали действовать. Затем добавляем желтки и хорошо перемешиваем. Эту смесь перекладываем к муке со сливочным маслом, замешиваем тесто и оставляем подходить – примерно на час в теплом месте.

Готовое тесто делим на три части и раскатываем их в одинаковые пласты.

Чтобы приготовить яблочную начинку, нарезаем яблоки мелким кубиком и обжариваем их на сливочном масле, добавляя немного сахара.

На первый пласт теста Евгений Клопотенко выкладывает перетертый мак, накрывает вторым пластом теста, а на него выкладывает яблочную начинку, затем третий пласт теста, а сверху взбитые до пышности белки с 20 г сахара.

Евгений Клопотенко оставляет пляцок в теплом месте на 30 минут, чтобы он поднялся, а затем выпекает в разогретой до 180 градусов духовке примерно 50 минут.

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