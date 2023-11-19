Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский и певица Злата Огневич вместе приготовили невероятно вкусный и красивый десерт.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский вместе со Златой Огневич показал, как приготовить самый вкусный киевский десерт – меренгу с клубникой.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты (на 4 порции):

100 г белков

180 г сахарной пудры или сахара

щепотку соли, каплю лимонного сока

45 г черного шоколада

Для крема нам понадобятся:

90 г молока

90 г сливок 33%

3 желтка

немножко ванили или ванилина

180 г сыра маскарпоне

+ 400г клубники или любых других ягод

Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский готовит французскую меренгу: взбивает белки с щепоткой соли и каплей сока лимонного сока в мягкую пену на малых оборотах.

Далее в 4-5 приемов добавляем сахарную пудру или сахар и взбиваем до стойкой пены. После этого вводим растопленный шоколад и немного перемешиваем лопаткой, чтобы сохранить «мраморность».

Выкладываем меренгу на противень, застеленный пергаментом, и сушим ее в разогретой до 95 градусов духовке с конвекцией 4-6 часов.

Чтобы приготовить крем, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает молоко со сливками, желтками и ванилью, доводит на паровой бане до 84 градусов, помешивая веничком, а затем оставляет охлаждаться.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский и Злата Огневич ломают крупными кусками меренгу, складывают ее вместе со всей крошкой в ​​миску, добавляют соус и крошечные кнельки маскарпоне (делаем чайной ложечкой). Аккуратно перемешиваем, выкладываем десерт в красивую креманку, украшаем нарезанной клубникой или другими несладкими ягодами и сразу наслаждаемся.

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