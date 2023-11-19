Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский вместе со Златой Огневич показал, как приготовить самый вкусный киевский десерт – меренгу с клубникой.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты (на 4 порции):
- 100 г белков
- 180 г сахарной пудры или сахара
- щепотку соли, каплю лимонного сока
- 45 г черного шоколада
Для крема нам понадобятся:
- 90 г молока
- 90 г сливок 33%
- 3 желтка
- немножко ванили или ванилина
- 180 г сыра маскарпоне
+ 400г клубники или любых других ягод
Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский готовит французскую меренгу: взбивает белки с щепоткой соли и каплей сока лимонного сока в мягкую пену на малых оборотах.
Далее в 4-5 приемов добавляем сахарную пудру или сахар и взбиваем до стойкой пены. После этого вводим растопленный шоколад и немного перемешиваем лопаткой, чтобы сохранить «мраморность».
Выкладываем меренгу на противень, застеленный пергаментом, и сушим ее в разогретой до 95 градусов духовке с конвекцией 4-6 часов.
Чтобы приготовить крем, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает молоко со сливками, желтками и ванилью, доводит на паровой бане до 84 градусов, помешивая веничком, а затем оставляет охлаждаться.
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский и Злата Огневич ломают крупными кусками меренгу, складывают ее вместе со всей крошкой в миску, добавляют соус и крошечные кнельки маскарпоне (делаем чайной ложечкой). Аккуратно перемешиваем, выкладываем десерт в красивую креманку, украшаем нарезанной клубникой или другими несладкими ягодами и сразу наслаждаемся.
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