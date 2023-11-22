Певец, а ныне военнослужащий Виталий Козловский показал, что на фронте уже зима, и бойцам необходима помощь.

Накануне Виталий Козловский рассказал, какой ужас пережил вместе с побратимами на фронте, и представил новую песню под названием "Навкруги", на которую его вдохновили эти страшные события.

Виталий Козловский и четверо его побратимов Батя, Веталь, Ванька и Саныч вместе провели ночь в блиндаже, пока российские оккупанты 2,5 часа крыли наши позиции снарядами. На утро лес вокруг был выжжен и разбит дотла, в 7 метрах от блиндажа была воронка, но, к счастью, Козловский и другие бойцы уцелели.

Виталий Козловский опубликовал видео с передовой, где видно, что там уже пришла зима: позиции засыпало снегом, на улице стоит мороз.

"Вот в таких условиях сейчас и проходит жизнь на передовой...", – написал Виталий Козловский под видео.

Кроме того, на этот раз в сторис на своей странице в Instagram Виталий Козловский показал фото со своими побратимами и обратился к украинцам со срочной просьбой о помощи.

"Это мои дорогие собратья, которым я посвятил песню «Навкруги». Сейчас холодно и много насущных потребностей... Поэтому я принял решение взяться за закрытие этих потребностей и буду благодарен каждому, кто присоединится. О каждой копеечке отчитаюсь!", – подчеркнул Виталий Козловский.

Певец добавил, что из срочного украинским защитникам сейчас нужно приобрести дизельный обогреватель в блиндаж и амортизаторы на авто.

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Напомним, Виталий Козловский рассказал, что больше не в Нацгвардии.

Также сообщалось, что Виталий Козловский обратился к украинцам.

Раньше Кондратюк на фоне скандала высмеял Козловского.