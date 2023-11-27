Звезда «Дизель Шоу» Юлия Мотрук предложила легкий рецепт вкуснейшей творожно-тыквенной запеканки, пишет Politeka.net.

Актриса также поделилась, как это обычное блюдо превратить в шедевр.

Итак, для приготовления творожно-тыквенной запеканки понадобятся такие ингредиенты - тыква (500г), кисломолочный творог, яйца, сахар, ванильный сахар, мука, цедра лимона.

«Сырная масса - Все сбивать на блендере! Кисломолочный творог (400г), яйца (2шт), сахар (4ст.л), ванильный сахар (1ч.л)., мука (3ст.л)», - рассказывает о ходе приготовления звезда «Дизель Шоу» на своей странице в Инстаграм.

Далее готовлю тыквенную массу.

«На блендере перемолоть! Тыква запеченная, яйца (2шт), сахар (4ст.л), мука ( 3ст.л)., цедра одного лимона», - говорит звезда "Дизель Шоу"

И последний шаг – выложить творожную и тыквенную массы в форму для выпечки. И в этом и есть один из секретов этого пирога.

«В центр формы с пергаментом, выкладывать поочередно по две ст.л творожную и тыквенную массы», – поделилась этим секретом актриса «Дизель Шоу».

Выпекать творожно-тыквенный пирог необходимо при температуре 180 (45-50 минут).

По желанию сверху можно посыпать сахарной пудрой.

Отметим, в химическом составе мякиша тыквы присутствуют в большом количестве клетчатка, сахароза, фитин, белки и ферменты. Имеется здесь и такие микро- и макроэлементы, как калий и кальций, медь и магний, железо, фосфор и кобальт. Богата тыква и на витамины.

Помимо прочего, благодаря большому содержанию калия, тыква прекрасно помогает преодолевать задержку жидкости в организме и отеки.





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