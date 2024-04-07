На кухонных досках важно соблюдать высокие стандарты гигиены, чтобы избежать риска заболеваний и обеспечить безопасность для всей семьи.

Чтобы кухонные доски служили очень длительное время и оставались безопасными для использования, следует соблюдать правильные методы мойки и обеззараживания. Ниже приведены несколько советов, которые вероятно помогут вам обеспечить безопасность и гигиену в вашей кухне.

Для разных видов продуктов используйте отдельные доски. Например, выделите отдельную доску для мяса, рыбы и овощей. Это в итоге поможет избежать переноса бактерий и пищевых ядов от одного продукта в другой.

Мойте доски перед каждым новым продуктом и после завершения приготовления пищи. Используйте горячую воду, мыло и губку для чистки поверхности. Это помогает удалить бактерии и продукты.

Если вы уже использовали доску для сырой рыбы или мяса, не используйте ее еще и для нарезки готовых продуктов. Это снизит риск заражения готовой пищи бактериями из сырой.

Кроме мойки, регулярно используйте средства для обеззараживания. В частности, можно использовать раствор из одной чайной ложки отбеливателя на 4 литра воды. Обработайте поверхность и оставьте на грунте в течение нескольких минут. Затем промойте чистой водой.

Избегайте деревянных досок для сырой рыбы и мяса. Дерево может углублять полости и создавать идеальную среду для роста микробов. Используйте пластиковые или стеклянные доски для работы с сырой рыбой и мясом, так как их легче очищать и обеззараживать.

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