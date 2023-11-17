Даша Астафьева во время второго визита в США удивила всех поступком. Об этом рассказали в подборке на "Люкс ФМ".

"Эпатажность не отнимешь. В 2008 году Даша Астафьева приехала в США второй раз на вечеринку, во время которой должны были огласить победительницу, которая должна была украсить обложку юбилейного номера Playboy. Тогда она огорошила всех. Знаете как? Просто сняла перед фотокамерой свои трусики и бросила их просто на публику. На ней осталась только прозрачное платье", - рассказала ведущая.

После этого Даша решила объяснить свой довольно необычный поступок. Как оказалось, Хью Хефнер, основатель Playboy, намекнул, что любит раздетых девушек. Поэтому Астафьева решила исполнить желание шеф-редактора взрослого журнала.

Также ведущая поделилась, что Даша Астафьева больше не будет петь, так как перенесла неудачную операцию на голосовых связках. Звезда уточнила, что делала еще ее до полномасштабного вторжения, тогда ее состояние было критическим и она согласилась на любые взаимодействия врачей. А во-вторых Астафьева поменяла приоритеты и теперь ей не до пения. Ведь у всего есть свое начало и свой конец.

Стоит отметить, Даша Астафьева - успешная певица, которая стала популярной благодаря съемкам в Playboy. Также звезду знают по группе NikitA, в которой была по 2017 год.

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