Певица Кристина Соловий, прославившаяся благодаря участию в "Голос країни", где была в команде Святослава Вакарчука, поделилась печальным известием.

В этот раз на своей странице в Instagram Кристина Соловий сделала важное объявление.

"Пташки, это было непростое решение, но мы с командой решили перенести тур по Украине. На это есть веская причина 😔", — пишет Кристина Соловий.

Кристина Соловий объяснила, что основная цель этого тура — передать средства в помощь 1 штурмовой роты 3 ОШБр, но сейчас стало очевидно, что с учетом расходов на организацию концертов, благотворительную сумму собрать не удается.

"Я бы очень хотела, чтобы концерты проходили ради концертов, но сейчас другие реалии. Нет ничего важнее нашей победы и наших защитников, поэтому я убеждена, что все усилия должны быть направлены на них", — подчеркнула Кристина Соловий.

Кристина Соловий отметила, что тур будет дополнен восточными городами, даты она с командой анонсирует позже. Кроме того, певица объявила новые даты выступлений в 13 городах, о которых было объявлено первоначально.

"Благодарю всех, кто приобрел билеты уже сейчас. Уверена, что вы понимаете и поддерживаете мое решение, и мы увидимся на концертах в ваших городах весной. Все приобретенные ранее билеты останутся действительными на новые даты. Если вам нужна помощь или у вас остались вопросы, напишите, пожалуйста, организаторам", - добавила Кристина Соловий.

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