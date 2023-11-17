Ольга Мартыновская, известная как шеф-повар и судья "Мастер Шеф" поделилась своим рецептом приготовления классического салата "Мимоза". Публикация появилась на ее официальной странице в Instagram, в посте "Мастер Шеф" Мартыновская раскрыла тайны создания этого легендарного салата, отмечая, что сегодня она представляет изысканную адаптацию этого блюда, отвергая советскую пропаганду.
Ингредиенты:
- 2 средние луковицы;
- 1 морковка;
- 1 картофелина;
- Зеленый лук;
- 1 ст. ложка домашнего майонеза;
- 5 отварных перепелиных яиц;
- 1 вареный желток куриного яйца;
- 50 г печени трески;
- 20 г щучьей икры (по желанию).
Алгоритм приготовления:
Лук запекается в шелухе с солями при температуре 180 °C в течение 30-40 минут. Затем остужается, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.
Морковь и лук также запекаются в фольге с добавлением соли.
"Мастер Шеф" Мартыновская добавляет, лук разрезается вдоль пополам и разбирается на лепестки, сохраняя его цельность.
Морковь и картофель тертые на мелкой терке с добавлением майонеза и зелени.
На нижнюю часть лепестков кладется кусок печени, затем слой овощей, также подметила "Мастер Шеф" Мартыновская. Верхнюю часть украшают половиной перепелиного яйца, икрой (по желанию) и посыпают натертым желтком.
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