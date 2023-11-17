Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала рецепт одного из популярных рецептов в новом варианте.

Ольга Мартыновская, известная как шеф-повар и судья "Мастер Шеф" поделилась своим рецептом приготовления классического салата "Мимоза". Публикация появилась на ее официальной странице в Instagram, в посте "Мастер Шеф" Мартыновская раскрыла тайны создания этого легендарного салата, отмечая, что сегодня она представляет изысканную адаптацию этого блюда, отвергая советскую пропаганду.

Ингредиенты:

2 средние луковицы;

1 морковка;

1 картофелина;

Зеленый лук;

1 ст. ложка домашнего майонеза;

5 отварных перепелиных яиц;

1 вареный желток куриного яйца;

50 г печени трески;

20 г щучьей икры (по желанию).

Алгоритм приготовления:

Лук запекается в шелухе с солями при температуре 180 °C в течение 30-40 минут. Затем остужается, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Морковь и лук также запекаются в фольге с добавлением соли.

"Мастер Шеф" Мартыновская добавляет, лук разрезается вдоль пополам и разбирается на лепестки, сохраняя его цельность.

Морковь и картофель тертые на мелкой терке с добавлением майонеза и зелени.

На нижнюю часть лепестков кладется кусок печени, затем слой овощей, также подметила "Мастер Шеф" Мартыновская. Верхнюю часть украшают половиной перепелиного яйца, икрой (по желанию) и посыпают натертым желтком.

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