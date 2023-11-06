Актриса Ольга Сумская, котрая активно ведет социальные сети и рассказывает о личной жизни, поделилась эмоциями после выступления коллеги. Знаменитая артистка призналась, что была впечатлена увиденным и не смогла сдержать слез.

По словам актрисы, она под большим впечатлением от увиденного, ей тяжело дается даже просмотр таких выступлений, ведь война продолжается и потери каждый раз больно удаляют по моральному настрою в том числе. Хотя Сумская старается жить дальше, активно занимается волонтерством, эмоции всякий раз захлестывают при таких вот тематических концертах о наших героях.

«Растрогал меня Владик… Соколята, наши родные мальчики, защитники. Вспомнила, как мы вместе работали на концертах в Луганске!» - поделилась эмоционально Сумская со слезами.

Также Сумская показала, как решила отправится в спортзал и прихватила с собой дочь Анну от второго мужа Виталия Борисюка. Звезда поделилась кадрами в своем Инстаграм, где публикует не только творчество, но и личными кадры.

"Поналипало столько всего лишнего за эти несколько лет. Были пробежки в парке стихийные, какие-то занятия. Но так на тренажерах и в таком прекрасном фитнес-зале, посмотрите сколько тренажеров и пожалуйста, залы для групповых занятий", - сказала Ольга.

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