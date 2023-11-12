Победительница и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала о главной ошибке людей при приготовлении этого блюда.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская утверждает, что многие люди в течение всей своей жизни готовят яичницу неправильно, и она решила поделиться секретами идеальной приготовленной яичницы. "Мастер Шеф" Мартыновская выразила свои замечания в видео, опубликованном на своем канале.

"Мастер Шеф" Мартыновская объяснила, что даже в ресторанах можно получить яичницу с коричневой коркой вокруг или снизу поджаренную. Причиной этого является спешка повара, который готовит блюдо на сильном огне. Желток остается жидким, а белок не успевает приготовиться - это не правильное приготовление яичницы.

Для идеальной яичницы яйца нужно взбивать в миске, а не прямо в сковороде, чтобы избежать попадания скорлупы, добавляет "Мастер Шеф" Мартыновская. Сковороду следует медленно предварительно нагревать на небольшом огне.

"Вы должны почувствовать плиту, как свою любимую," - добавила "Мастер Шеф" Мартыновская.

После того как сковорода прогреется, аккуратно вылейте яйца и уменьшьте огонь. Солите белок и добавляйте перец только к желтку. Готовьте яичницу на слабом огне до полной готовности, чтобы она оставалась белой даже снизу, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

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