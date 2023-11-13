Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала о своем любимом рецепте блинов, которые она готовит для своей дочери Веры. Чтобы и вы могли приготовить эти восхитительные блины для своих детей, "Мастер Шеф" Мартыновская поделилась подробным рецептом, который придает им тонкость, нежность и изысканный вкус.
Рецепт блинов от Оли Мартыновской
Время: 20 минут
Порции: 1 – 2
Ингредиенты:
- 1 куриное яйцо;
- 1 стакан молока;
- немного соли;
- немного сахара;
- 2 столовые ложки муки;
- 1 столовая ложка сливочного масла или растительного масла.
Приготовление:
В глубокой миске разбиваем яйцо и соединяем его с 2 столовыми ложками молока, добавляем немного соли и сахара, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.
Аккуратно взбиваем венчиком и медленно добавляем муку. Тесто должно иметь густую консистенцию и быть без комков.
"Мастер Шеф" Мартыновская советут, добавляем оставшееся молоко и растопленное сливочное масло (или растительное масло), затем тщательно перемешиваем до получения однородного теста.
Разогреваем сковороду и жарим блины с обеих сторон до золотистой корки.
Готовые блинчики подаем к столу, их можно подавать как горячими, так и холодными. Они также вкусны, если их подогреть в духовке, подмечает "Мастер Шеф" Мартыновская.
Что касается начинок, выбор остается за вами. Вы можете добавить шоколадную пасту, варенье, сгущенное молоко, отварную курочку или овощи – в зависимости от ваших вкусовых предпочтений, посоветовала "Мастер Шеф" Мартыновская.
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