Сравнивать наступление оккупантов под Авдеевкой с наступлением прошлого года под Бахмутом не корректно по ряду причин.

Сейчас противник под Авдеевкой аналогично Бахмуту пытается давить по флангам, а по мере значительных потерь техники перешел на превалирующее применение пехоты, но Авдеевка, хоть и является фунаментальным укреп-районом, имеет ряд уязвимостей по сравнению с Бахмутом.

Об этом рассказал обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Например, это только одна логистическая артерия к западу от города – 0542. Да, помимо неё там есть с десяток грунтовок, но по мере ухудшения погоды они будут труднопроходимы и не являются основными артериями снабжения. В Бахмуте же, даже когда бои точились по правую сторону от железной дороги, сохранялся контроль над двумя артериями, 0506 и 0504, не говоря о грунтовках между ними", — пишет Александр Коваленко.

Эксперт также отметил, что в наступлении на Авдеевку оккупанты применяли тактику прорыва, которая использовалась под Угледаром, но не под Бахмутом. Благодаря этой суицидальной тактике россиян Авдеевка за неполные три недели уже превзошла Угледар и Бахмут по количеству уничтоженной живой силы и техники.

Противник продолжает тянуть под Авдеевку все силы, что есть в наличие, и следует понимать, что любую оборону можно со временем но прорвать, вопрос только в том, какой ресурс готово затратить на это командование оккупантов.

"По сути, Авдеевка превращается в колоссальный позор для РОВ, ещё даже больший чем Бахмут, и если любого другого командующего этот факт остановил бы, дабы не ухудшать своё положение и не тратить ещё тысячи и десятки тысяч жизней своих солдат, для российского командования это стимул продолжать мясорубку, чтобы доказать, что они могут", — добавил военный обозреватель.

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