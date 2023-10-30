Генерал армии Николай Маломуж рассказал, какой план у россиян до конца этого года. Об этом эксперт сообщил в эфире "Фабрики новостей".

"Вы знаете, в некоторой мере мы видим, что идет дезориентация военных руководителей самого путина. Они неоднократно обещали захватить Донецкую и Луганскую области и понятно, что остановить ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Вот эти обещания звучали десятки раз", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что после этого путин не выдержал и потребовал, чтобы к Новому году были Донецкая и Луганская области. И теперь данные направления под личным контролем бункерного диктатора. При этом по Авдеевке ему приносят отчеты каждый день, а по Бахмуту каждый час.

Поэтому данную задачу необходимо выполнить российским войскам любой ценой. Сколько бы не было потерь, путин на них согласен, лишь бы получить свое. Но у оккупантов ничего не выйдет в этот раз, как это было и до текущего задания.

Эксперт отметил, что на текущий момент Украина еще и готова к натиску противника. Поэтому не стоит украинцам переживать из-за тактических отступлений, ведь ВСУ необходимо уничтожать огромное количество войск, а для этого нужно иногда совершать маневры. Также стоит понимать, что в этот раз путин поставил реальную задачу перед своей ордой, а не для пиара что-то сказал.

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