В районе Авдеевки оккупанты перешли к тактике, подобной тому, что ВСУ сейчас делают на Запорожском направлении.

Потеря Авдеевки с тактической точки зрения не сильно повлияет на линию фронта, но с оперативной и стратегической точки зрения потеря Авдеевки может привести к очень серьёзным негативным изменениям в системе обеспечения ВСУ, а также позволит российским оккупационным войскам маневрировать.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

"Там есть ключевое название Ясиноватская развязка. Просто достаточно посмотреть на неё, чтобы всё стало понятно. Опять же, нужно понимать, что Авдеевка - это нож, подставленный к горлу Донецка, и пока мы утюжим Донецк, выбирая объекты и нанося удары, которые противник отразить не может, это всегда будет вызывать беспокойство противника. Именно с этим связаны такие отчаянные боевые действия, когда противник просто не считается с потерями, и он двигается вперед", — заявил эксперт.

Сергей Грабский отметил, что было уже три волны наступления на Авдеевку, но противник продолжает лезть. При этом из-за больших потерь техники оккупантам пришлось изменить тактику.

"Они тоже перешли к алгоритмам, подобным тому, что мы делаем сейчас на Запорожском направлении, в направлении на Мелитополь, то есть действия небольшими пехотными группами, где-то примерно по взводу, когда взвод за взводом, волна за волной идут вперёд, несут потери, отходят, переформатируются, переформировываются и идут опять в наступление", — добавил эксперт.

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