После мясорубки первых недель наступления на Авдеевку оккупанты решили компенсировать потери за счёт подразделений с других плацдармов. Об этом рассказал обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По мнению эксперта, на данном этапе российские оккупанты не будут останавливать попытки наступления в районе Авдеевке, и только если новая волна наступления не принесёт им успеха, то противник может взять паузу, особенно учитывая проблемы по другим локациям.

Александр Коваленко отметил, что фактически под Авдеевкой, только в одной локации, российские оккупационные войска потеряли столько техники, сколько их военно-промышленный комплекс сейчас производит за месяц.

"То есть, авдеевское наступление вносит жесточайший дисбаланс в сам ежемесячный процесс компенсации потерь", — подчеркнул военный обозреватель.

Эксперт добавил, что без достижения успехов в течение следующих трёх недель российское командование истощит тот ресурс, который стягивали для компенсации потерь, и и перед оккупантами предстанет дилемма: или продолжать ценою высоких потерь наступление на Авдеевку, ослабляя другие группировки войск и локации, или же удовлетворятся тем, чего смогли достигнуть.

"Моё мнение... Судя по всему, крысы всё же не остановятся грызть кактус", — считает Коваленко.

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