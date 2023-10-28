Оккупанты продолжают наступательную операцию в районе Авдеевки и начали существенное наращивание усилий на отдельных тактических направлениях и участках.

Накануне росссийские оккупационные войска вновь атаковали передовые позиции ВСУ севернее и южнее их Авдеевского района обороны. Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", полковник ВСУ Константин Машовец.

По словам эксперта, оккупанты активизировались сразу по ряду направлений: с.Красногоровка - с.Степное, с.Крутая Балка - восточная окраина г.Авдеевка, с.Водяное - с.Северное, с.Веселое - Авдеевский коксохимический комбинат, с.Каменка - Песочный карьер.

Константин Машовец отметил некоторые успехи противника: по направлению Ясиноватская авторазвязка - Авдеевская промзона враг добился продвижения к северу от Ясиноватского переулка; в направлении с.Водяное - с.Тоненькое — также продвинулись в северном направлении.

Тем временем по направлению с.Спартак - "Царская охота" атаки противника были безрезультатны, более того, по определенной информации, им даже пришлось покинуть северный путепровод над железной дорогой, который они смогли захватить пару дней назад.

По направлению с.Опытное - "9-й квартал" г.Авдеевка оккупанты атаковали также неудачно для себя, им даже не удалось пока полностью вернуть с.Опытное под свой контроль.

Кроме собственно района Авдеевки противник на Донецком направлении пытается атаковать и на смежных направлениях и участках. В частности, оккупанты безрезультатно пытались продвинуться по направлению с.Марьинка - с.Георгиевка.

Военный обозреватель добавил, что судьба Авдеевского района обороны во многом будет зависеть не только от способности ВСУ удерживать свои позиции на этом направлении, нанося противнику потери, превышающие его способность наращивать боеспособность своих ударных группировок, но и от качества и эффективности управленческих решений командных структур обеих сторон.

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