Российские оккупационные войска в свое время не просто так прекратили атаки на Лиманском направлении и начали "откармливать" 2-ю и 41-ю общевойсковые армии, не перемещая их силы до начала активных широкомасштабных наступательных действий в район Авдеевки.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец.

"Это явно делалось намеренно, в расчете на две вещи - скрыть настоящий объем и количество войск, которые планировалось задействовать именно под Авдеевкой... (и соответственно, будущий размах и масштаб операции), а также ее направление, время и место", — пишет эксперт.

Константин Машовец объяснил "схему" оккупантов: пока 1-й армейский корпус противника "вошел в клинч" с украинскими защитниками на Авдеевском направлении, изматывая ВСУ постоянными атаками и штурмовыми действиями, российское командование начало переброску сюда свежих войск с другого направления.

"В этом смысле даже "стачивание" 1-го АК в массированных и интенсивных атаках позволяет маскировать перемещение 2-й и 41-й ОВА на это направление необходимостью "доукомплектовать" ударные группы. Мол, потери высоки - поэтому нужно усиление... А то, что запланированный объем и размах операции намного больше, чем кажется со стороны - тщательно маскируется...", — добавил военный обозреватель.

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